إصابة شخصين بحادث اصطدام على طريق كلار - خانقين

شفق نيوز/ أدى حادث مروري على طريق كلار-خانقين يوم الاثنين إلى إصابة شخصين بجروح، وذلك جراء تصادم مركبتين.

وأعلنت مديرية مرور گرميان في بيان لها اطلعت عليه الوكالة، أن الحادث وقع صباح اليوم نتيجة اصطدام مركبة (تويوتا-بيك آب) المتجهة نحو قضاء خانقين بمركبة (نيسان-سني) القادمة من اتجاه كلار، ما أسفر عن إصابة سائقي المركبتين بجروح متفاوتة.

وأضافت أن السائق الأول، الذي كان يقود (التويوتا-بيك آب)، من مواليد 1968، بينما السائق الثاني، الذي كان يقود (نيسان-سني)، من مواليد 2001، وقد تم نقلهما إلى مستشفى خانقين لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأكدت مديرية المرور أن التحقيقات جارية من قبل الفرق المختصة لمعرفة أسباب الحادث وملابساته، داعية السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، لا سيما في الطرق السريعة التي تشهد حركة مرورية كثيفة.