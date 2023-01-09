إصابة شخصين بانهيار جبلي في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية بلدية قضاء دوكان في السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الإثنين، عن اصابة شخصين بجروح طفيفة خلال انهيار جبلي طبيعي على الشارع الرئيسي.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بسبب طبيعي انهار جزء من الجبل المطل على الشارع الرئيسي في دوكان العليا وادى الى إغلاقه أمام مرور السيارات".

وبين ان "الحادث ادى الى سقوط عمود للكهرباء واصابة سيارة صالون من طراز (تويوتا كورولا) بأضرار مادية واصابة سائق السيارة واحد الركاب بجروح طفيفة".

واشار البيان الى ان "فرق الدفاع المدني وشركة (شكرا) منهمكة في توسيع الشارع"، مطالبا المواطنين بالسياقة بحذر والسير على الطريق الفرعي فقط.