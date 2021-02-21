إصابة ستة أشخاص غالبيتهم طلاب بجروح بانقلاب حافلة تقلهم وسط السليمانية

شفق نيوز/ أُصيب ستة أشخاص غالبيتهم من الطلاب بجروح صباح اليوم الأحد عندما انقلبت حافلة لنقل الركاب كانت تقلهم أثناء توجهها إلى المدرسة وسط مدينة السليمانية.

ووقع الحادث تحديدا بالساعة 7:40 دقيقة صباحا في شارع الملك محمود بالسليمانية، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقاً لراديو "ترافيك أف أم" السليمانية فإن عجلة نوع "تويوتا كامري" خصوصي وبسبب السرعة الفائقة اصطدمت بالحافلة لتنقلب على اثرها.

وذكر الراديو والذي يُعد لسان حال مديرية المرور في السليمانية أن أربعة ركاب وهم طلبة وسائقي العجلتين أصيبوا بجروح.