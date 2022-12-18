إصابة سائق "ستوتة" ومصرع والده بتصادم مع "تويوتا" في گرميان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة گرميان، اليوم الاحد، وفاة شخص وإصابة اخر في حادث مروري على الطريق بين قضاء كلار وناحية رزگاري، مبينة انه تم اعتقال سائق السيارة استنادا الى المادة 24 من قانون المرور.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل مساء اليوم على الطريق بين قضاء كلار وناحية رزگاري عندما اصطدمت سيارة من طراز تويوتا ودراجة نارية ذات ثلاث عجلات "ستوتة".

واشار البيان الى ان الحادث تسبب بوفاة راكب الدراجة النارية المدعو حيدر محمد علي من مواليد 1967 واصابة ولده الذي كان يقود الدراجة.

واوضح البيان ان الجريح يرقد حاليا في قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد هژار لتلقي العلاج والرعاية الطبية، منوها الى ان سائق السيارة معتقل من قبل الشرطة استنادا للمادة 24 من قانون المرور.