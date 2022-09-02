إصابة رجل ونجله بجروح جراء انفجار لغم في ساحة "سكراب" بإقليم كوردستان

شفق نيوز"/ افاد مسؤول امني في إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بإصابة رجل وابنه جراء انفجار لغم من المخلفات الحربية في احد ساحات بيع وتجارة الحديد القديم ومخلفاته ما يُعرف محليا بـ"السكراب" في اطراف قضاء كفري.

وقال مسؤول الاعلام والعلاقات في مديرية شرطة "كرميان" المقدم الحقوقي علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز، ان اثنين من العاملين في ساحات بيع وتجارة السكراب"رجل وابنه" اصيبا بجروح خطيرة نقلا على اثره الى المستشفى جراء انفجار لغم يعتقد أنه من المخلفات الحربية القديمة في أكوام السكراب في منطقة "كاريز" جنوبي كفري.

وأضاف أن قوات الشرطة حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته، مشيرا الى وجود قانون يمنع وجود المخلفات الحربية و"شاصي" السيارات ضمن مواد السكراب وسيُحال المخالفون إلى الجهات القانونية المتخصصة.

يذكر ان قضاء كفري يحوي ساحات تعد محطات شحن للحديد القديم والمستهلك "السكراب" والقادم من المحافظات عبر الشاحنات ومن ثم إعادة شحنه وتحميله الى محافظة السليمانية لإعادة تدويره وانتاج حديد الصلب منه.