سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إصابة رجل ونجله بجروح جراء انفجار لغم في ساحة "سكراب" بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-02T08:35:03+0000
إصابة رجل ونجله بجروح جراء انفجار لغم في ساحة "سكراب" بإقليم كوردستان

شفق نيوز"/ افاد مسؤول امني في إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بإصابة رجل وابنه جراء انفجار لغم من المخلفات الحربية في احد ساحات بيع وتجارة الحديد القديم ومخلفاته ما يُعرف محليا بـ"السكراب" في اطراف قضاء كفري.

وقال مسؤول الاعلام والعلاقات في مديرية شرطة "كرميان" المقدم الحقوقي علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز، ان اثنين من العاملين في ساحات بيع وتجارة السكراب"رجل وابنه" اصيبا بجروح خطيرة نقلا على اثره الى المستشفى جراء انفجار لغم يعتقد أنه من المخلفات الحربية القديمة في أكوام السكراب في منطقة "كاريز" جنوبي كفري.

وأضاف أن قوات الشرطة حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته، مشيرا الى وجود قانون يمنع وجود المخلفات الحربية و"شاصي" السيارات ضمن مواد السكراب وسيُحال المخالفون إلى الجهات القانونية المتخصصة.

يذكر ان قضاء كفري يحوي ساحات تعد محطات شحن للحديد القديم والمستهلك "السكراب" والقادم من المحافظات عبر الشاحنات ومن ثم إعادة شحنه وتحميله الى محافظة السليمانية لإعادة تدويره وانتاج حديد الصلب منه.

related

مصرع ضابط في البيشمركة وإصابة اثنين من حمايته بحادث بإقليم كوردستان

Date: 2022-06-26 09:15:34
مصرع ضابط في البيشمركة وإصابة اثنين من حمايته بحادث بإقليم كوردستان

شاب يطلق النار على شقيقته ويرديها قتيلة في كفري

Date: 2021-03-27 15:34:10
شاب يطلق النار على شقيقته ويرديها قتيلة في كفري

سرقة رواتب لقوات الشرطة في قضاء كفري

Date: 2021-07-27 13:58:27
سرقة رواتب لقوات الشرطة في قضاء كفري

رغم قيود كورونا.. انتعاش النشاط التجاري بين كفري وكوردستان

Date: 2020-07-16 21:26:19
رغم قيود كورونا.. انتعاش النشاط التجاري بين كفري وكوردستان

جريح من قوات البيشمركة بانفجار استهدف عجلته شمالي أربيل (تحديث)

Date: 2021-04-18 06:09:09
جريح من قوات البيشمركة بانفجار استهدف عجلته شمالي أربيل (تحديث)

بسبب تأخر الرواتب.. استمرار الاحتجاجات في كفري واضراب فردي في كلار

Date: 2022-03-07 07:44:29
بسبب تأخر الرواتب.. استمرار الاحتجاجات في كفري واضراب فردي في كلار

ثاني حالة انتحار لشاب في منطقة كوردستانية خلال يومين

Date: 2022-05-08 07:15:05
ثاني حالة انتحار لشاب في منطقة كوردستانية خلال يومين

إصابة فتى بانفجار لغم وتفكيك لغمين آخرين بمكان الحادث في منطقة كوردستانية

Date: 2022-03-18 10:09:11
إصابة فتى بانفجار لغم وتفكيك لغمين آخرين بمكان الحادث في منطقة كوردستانية