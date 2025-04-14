إصابة أربعة أشخاص بنزاع مسلح بين عائلتين شرقي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الاثنين، باندلاع اشتباكات عنيفة بين عائلتين أسفر عن إصابة أربعة أشخاص شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "نزاعاً اندلع بين عائلتين، في قضاء بردرش شرقي محافظة دهوك نتيجة لخلاف عائلي، واستخدمت فيه أسلحة نارية".

وأضاف المصدر أن "النزاع اندلع بعد بالاعتداء البدني من قبل أحد الطرفين، وتطور إلى استخدام الأسلحة مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة".

واوضح المصدر ان "ثلاثة من الجرحى من الطرف الأول تم نقلهم إلى مستشفى عقرة لتلقي العلاج، وحالة أحدهم حرجة، بينما تم نقل المصاب الرابع الذي ينتمي للطرف الثاني إلى أحد مستشفيات أربيل".