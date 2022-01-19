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إصابة خمسة عمال بجروح بانهيار جسر في مشروع قيد الإنشاء في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-19T12:17:33+0000
إصابة خمسة عمال بجروح بانهيار جسر في مشروع قيد الإنشاء في أربيل

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالتنا بإصابة عدد من العمال بجروح اليوم الأربعاء بانهيار جسر في مشروع طريق 150 مترا في مدينة اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ووفقا للمراسل فإن خمسة عمال أصيبوا بجروح جراء انهيار الجسر في الطريق المذكور والذي هو قيد الانشاء.

ودشنت حكومة إقليم كوردستان، في شهر شباط من العام 2021، قسماً من مشروع شارع 150 مترا الاستراتيجي في أربيل.

ويبلغ طول مشروع طريق 150 مترا الاستراتيجي 70 كيلومتراً، وهو الطريق السادس الذي يحيط بأربيل على شكل حلقة دائرية، وبدأ العمل به ضمن خمس مراحل وبكلفة تصل إلى 131 مليون دولار، بإشراف وتصميم من مهندسي إقليم كوردستان.

ويمتد طول المرحلة الأولى من الطريق 14 كيلومتراً، ويربط بين طريقي أربيل - شقلاوة، وكذلك أربيل - بَحَركة. ويتميز هذا الطريق بعدم وجود توقف فيه أو استدارات، وقد صُمم بشكل يتمكن فيه السائقون من تغيير وجهتهم دون إحداث أي تعطيل للسيارات الأخرى.

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