سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إصابة حراس معبر حدودي في إقليم كوردستان بجروح "خطيرة" جراء هجوم لحزب العمال

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-16T08:30:57+0000
إصابة حراس معبر حدودي في إقليم كوردستان بجروح "خطيرة" جراء هجوم لحزب العمال

شفق نيوز/ أعلن معبر فيشخابور الحدودي في إقليم كوردستان يوم الخميس إصابة عدد من حراسه بجروح جراء هجوم نفذه حزب العمال الكوردستاني على المعبر من جانب كوردستان سوريا.

وقال مسؤول المعبر في بيان اليوم، إنه "ومنذ ثلاثة أشهر و بقرار من حزب العمال الكوردستاني نُصبت خيمتان عند معبر "سيمالكا" الحدودي بي إقليم كوردستان، وغرب كوردستان (كوردستان سوريا) حيث يقوم الحزب بتجميع الناس قسرا وبشكل يومي ليقوموا برفع أعلام وصور رموز هذا الحزب وترديد شعارات مناهضة للإقليم".

وأضاف أنه "وعلى الرغم من استفزازات حزب العمال الكوردستاني إلا أننا التزمنا ضبط النفس، ولم نظهر أي ردة فعل من أجل الحفاظ على المصلحة العامة ومراعاة وضع شعب (غرب كوردستان)".

واستدرك المسؤول "لكن للأسف في يوم الأربعاء الموافق 15 - 12 هاجم أكثر من 100 شخص - وأمام أنظار الناس، وقوات الأمن (الآسايش) في (سيمالكا) - بالمولوتوف، وعصي الأشجار، والحجارة، معبر (فيشخابور) ونتيجة الهجوم أُصيب عدد من الحراس بجروح خطيرة مع تكسير نوافذ سيارات الإطفاء في المعبر".

كما نوه البيان إلى أن "غرض حزب العمال من هذا العمل خلق الفوضى، وزعزعة الوضع في إقليم كوردستان، وإيقاف مصالح السكان في غرب كوردستان".

واختتم مسؤول المعبر بيانه بالقول إن "معبر (فيشخابور) هو الطريق الوحيد لأشقائنا في غرب كوردستان للقدوم والذهاب، وتوفير الغذاء لهم لذلك فإن حزب العمال الكوردستاني هو المسؤول عن توقف حركة المرور وإغلاق المعبر الحدودي، بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين في (كوردستان سوريا)".

related

معارك العمال الكوردستاني وتركيا تكبد مواطني الاقليم ملايين الدنانير

Date: 2021-06-13 11:49:44
معارك العمال الكوردستاني وتركيا تكبد مواطني الاقليم ملايين الدنانير

المدفعية التركية تقصف عدة قرى تابعة لقضاء العمادية

Date: 2021-07-19 09:33:11
المدفعية التركية تقصف عدة قرى تابعة لقضاء العمادية

إعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد بين الإدارة الذاتية وإقليم كوردستان

Date: 2021-06-23 10:01:08
إعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد بين الإدارة الذاتية وإقليم كوردستان

أثارت هلع السكان.. اشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي على حدود كوردستان

Date: 2020-10-26 20:43:22
أثارت هلع السكان.. اشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي على حدود كوردستان

محذراً من "اقتتال كوردي- كوردي".. بابير يدعو "PKK" الاعتراف بكيان اقليم كوردستان

Date: 2020-11-25 19:29:34
محذراً من "اقتتال كوردي- كوردي".. بابير يدعو "PKK" الاعتراف بكيان اقليم كوردستان

أول تعليق من حزب العمال بعد التوتر مع البيشمركة

Date: 2020-11-04 16:07:30
أول تعليق من حزب العمال بعد التوتر مع البيشمركة

تقدر بـ6 مليارات دينار.. القصف التركي يتسبب بأضرار كبيرة لآلاف الدونمات في دهوك

Date: 2021-07-17 12:16:39
تقدر بـ6 مليارات دينار.. القصف التركي يتسبب بأضرار كبيرة لآلاف الدونمات في دهوك

تركيا تقصف مناطق داخل كوردستان

Date: 2019-10-05 10:37:28
تركيا تقصف مناطق داخل كوردستان