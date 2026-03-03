إصابة حارس في حصيلة أولية لهجوم السليمانية والمحافظ يدعو لالتزام الحذر

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت منظمة "فرق صانعي السلام" المجتمعي في إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، حصيلة أولية للهجوم الذي استهدف المقر السابق للأمم المتحدة في مدينة السليمانية، مشيرة إلى إصابة أحد حراس المبنى، فيما دعت الحكومة المحلية للمحافظة المواطنين إلى التزام الحذر.

وذكر بيان صادر عن عضو المنظمة كاميران عثمان، ورد وكالة شفق نيوز، أن "الهجوم وقع عند الساعة العاشرة وثماني عشرة دقيقة من مساء اليوم، ونُسب إلى الحرس الثوري الإيراني".

وبحسب البيان، أسفر الهجوم عن إصابة أحد حرّاس المقر بجروح، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون تسجيل وفيات وفق المعطيات المتوفرة حتى الآن.

ولم تصدر حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي بيانات رسمية أخرى بشأن وجود إصابات إضافية أو حجم الأضرار المادية الناجمة عن الحادث.

وتعليقاً على الحادث، دعا محافظ السليمانية، هڤال أبو بكر، مواطني المدينة إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، عقب تعرض حي "رعاية" لعملية قصف.

وقال المحافظ في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "على المواطنين الامتناع عن التوجه إلى المنطقة المستهدفة أو التواجد في محيطها بأي شكل من الأشكال، حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لوقوع إصابات إضافية".

وأضاف أن "الابتعاد عن موقع الحادث وعدم استخدام الطرق المؤدية إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، يُعد أمراً بالغ الأهمية، لفسح المجال أمام فرق الدفاع المدني والإغاثة والأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها والوصول إلى المكان دون عوائق".

وختم أبو بكر بيانه بدعوة سكان المدينة إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا عند الضرورة، بما يسهم في الحفاظ على النظام العام وتسهيل إجراءات الاستجابة الطارئة التي تنفذها الجهات المختصة في الحي المذكور.

وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق مساء اليوم الثلاثاء، بتعرض المقر السابق للأمم المتحدة الى استهداف في السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة استهدفت المقر السابق للأمم المتحدة في منطقة رعاية وسط السليمانية".

وأضاف ان "الاستهداف جاء للاشتباه بوجود قوات امريكية فيه"، مبينا أنه "لغاية الان لا توجد تفاصيل حول الاضرار".