١١٥٨ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-12T11:40:13+0000

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن وفاة ١٢ شخصاً بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية. وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت ١١٠٠٤ عملية فحص خلال يوم، سجلت من خلالها ١١٥٨ إصابة جديدة توزعت على: • (١٩٤) أربيل • (٢٩٤) السليمانية • (٥٥٥) دهوك • (٢٠) حلبجة • (٧٨) گرمیان • (١٧) رابرين وسجلت ايضاً تعافي ٤٦٠ شخصاً: • (٨٨) أربيل • (٨٧) السليمانية • (٢٥٤) دهوك • (٢) حلبجة • (٢٦) گرمیان • (٣) رابرين وتوزعت حالات الوفاة الـ١٢ على مدن • (٣) أربيل • (٣) السليمانية • (٤) دهوك • (٢) گرمیان ومنذ تفشي الوباء في إقليم كوردستان، أصيب ١٣٣٤٢٨ شخصاً، تعافى منهم ١١٤٤٣٩، وتوفي ٣٧٩٩ اخر.

related

كوردستان تتصدى للسلالة المتحورة بعدة قرارات

Date: 2021-02-22 13:57:01

الصحة الكوردستانية تطلق تحذيراً شديداً: استعدوا.. فالموت قادم

Date: 2020-10-04 18:38:53

اربيل تصدر عددا من القرارات والتعليمات الجديدة لمواجهة كورونا المتحول

Date: 2021-02-24 16:56:01

كورونا كوردستان.. ١١٩٥ إصابة جديدة و٥٥٢ حالة شفاء

Date: 2020-11-05 12:02:25

كورونا كوردستان.. ٣٣١ إصابة جديدة وسط تعافي ٣٣٨ حالة

Date: 2020-12-02 15:32:24

إقليم كوردستان يحكم الإغلاق للوقاية من كورونا بجملة قرارات

Date: 2020-08-03 15:37:31

إقليم كوردستان يعلن حظر تجوال جزئي في عموم مدنه

Date: 2021-04-07 19:45:12

إقليم كوردستان يدرس خططاً وقائية لسلالة كورونا الجديدة ويعلن موقفه من حظر التجوال

Date: 2021-02-18 11:20:21