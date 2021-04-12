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١١٥٨ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-12T11:40:13+0000
١١٥٨ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن وفاة ١٢ شخصاً بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت ١١٠٠٤ عملية فحص خلال يوم، سجلت من خلالها ١١٥٨ إصابة جديدة توزعت على:

• (١٩٤) أربيل

• (٢٩٤) السليمانية

• (٥٥٥) دهوك

• (٢٠) حلبجة

• (٧٨) گرمیان

• (١٧) رابرين

وسجلت ايضاً تعافي ٤٦٠ شخصاً:

• (٨٨) أربيل

• (٨٧) السليمانية

• (٢٥٤) دهوك

• (٢) حلبجة

• (٢٦) گرمیان

• (٣) رابرين

وتوزعت حالات الوفاة الـ١٢ على مدن

• (٣) أربيل

• (٣) السليمانية

• (٤) دهوك

• (٢) گرمیان

ومنذ تفشي الوباء في إقليم كوردستان، أصيب ١٣٣٤٢٨ شخصاً، تعافى منهم ١١٤٤٣٩، وتوفي ٣٧٩٩ اخر.

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