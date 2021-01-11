١٢٦ إصابة جديدة بكورونا كوردستان وسط ارتفاع باعداد المتعافين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، تسجيل حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية، التي سجلت خلالها ١٢٦ إصابة جديدة و٩٧٠ حالة تعاف.

وذكر بيان للصحة أنها اجرت خلال يوم ٤١٤٢ عملية فحص، سجلت من خلال الإصابات، والتي توزعت على:

• (١٧) اربيل

• (٣٤) السليمانية

• (٧٣) دهوك

• (٠) حلبجة

• (١) گرمیان

• (١) رابرين

كما توزعت حالات الشفاء على:

• (٣٦١) اربيل

• (١٨٦) السليمانية

• (٣٣٦) دهوك

• (٠) حلبجة

• (٤٣) گرمیان

• (٤٤) رابرين

وسجلت حالتي الوفاة في مدينة السليمانية.

ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كوردستان أصيب ١٠٤٥٢٨ شخصاً، تعافى منهم ٨٠٩٤٠، وتوفي ٣٤٢٦ اخر.