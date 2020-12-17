٢١٥ إصابة جديدة بكورونا كوردستان يقابلها عدد شفاء مرتفع

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، تسجيل ست وفيات بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة منصرمة، في وقت سجلت فيها إصابة ٢١٥ شخصاً، تعافى ٢٧٢ آخر من الإصابة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت خلال يوم ٥٤٢٠ عملية فحص، سجلت خلالها الإصابات الجديدة، التي توزعت على:

• (٣٥) اربيل

• (٥٦) السليمانية

• (١١٥) دهوك

• (٠) حلبجة

• (٩) گرمیان

• (٠) رابرين

كما توزعت حالات التعافي الـ٢٧٢ على:

• (١٢٢) اربيل

• (١١) السليمانية

• (١١٧) دهوك

• (٥) حلبجة

• (١٧) گرمیان

• (٠) رابرين

وجاءت حالات الوفيات الست في مدن:

• (٢) اربيل

• (٢) السليمانية

• (١) دهوك

• (٠) حلبجة

• (٠) گرمیان

• (١) رابرين

ومنذ تفشي الوباء في إقليم كوردستان، أصيب ١٠١١٧٢ شخصاً، تعافى منهم ٦٥٨٦٤، وتوفي ٣٣٢٠ اخر.