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٣٧٢ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-07T11:07:12+0000
٣٧٢ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

 شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، تسجيل ١٢ حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا خلال يوم الذي سجلت فيه أيضاً ٣٧٢ إصابة جديدة.

وذكر بيان للوزارة، أن تلك الإصابات تم تشخيصها عبر ٤٦١٩ عملية فحص، وتوزعت على:

• (١١٠) اربيل

• (٥٨) السليمانية

• (١٨٣) دهوك

• (٤) حلبجة

• (١٦) گرمیان

• (١) رابرين

كما سجلت تعافي ١٧٦ شخصاً:

• (١٠٥) اربيل

• (١٢) السليمانية

• (٢٠) دهوك

• (١٠) حلبجة

• (٢٩) گرمیان

• (٠) رابرين

وتوزعت حالات الوفيات الـ١٢ على:

• (٢) اربيل

• (٤) السليمانية

• (٤) دهوك

• (٠) حلبجة

• (١) گرمیان

• (١) رابرين

ومنذ تفشي الوباء في إقليم كوردستان، أصيب ٩٨٨٥٨ شخصاً، تعافى منهم ٦٢٤٦٤ شخصاً، وتوفي ٣٢٣٤ اخر.

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