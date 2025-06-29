إصابة جديدة بالحمى النزفية لقصاب في أربيل

شفق نيوز – أربيل

سجل إقليم كوردستان، يوم الأحد، حالة إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن المصاب رجل يبلغ من العمر 47 عاماً، يعمل قصاباً في منطقة "شارع الموظفين" بمدينة أربيل، ويتعامل بشكل يومي مع ذبح وبيع لحوم المواشي، وقد تعرّض سابقاً لدماء حيوان مُصاب.

وراجع المصاب المستشفى بعد ظهور أعراض تُشير إلى احتمالية إصابته بحمى النزفية، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تم اتخاذ الإجراءات الطبية الفورية، وهو الآن يرقد تحت المراقبة الطبية في المستشفى ويتلقى العلاج، فيما توصف حالته الصحية بالمستقرة.

هذا وكانت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، أعلنت في 16 حزيران/يونيو الجاري، تسجيل إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية لرجل في السليمانية، جراء تعرضه لدم حيوانات مصابة أثناء ذبح عدد منها.

فيما أوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه خلال الشهرين الماضيين، تم الاشتباه بعدة حالات إصابة بالحمى النزفية في إقليم كوردستان، وبعد الفحوصات والمتابعة، تأكدت إصابة ستة أشخاص فقط، توفي أحدهم نتيجة تدهور حالته الصحية، بينما تماثل الآخرون للشفاء وغادروا المستشفيات.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.