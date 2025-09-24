إصابة جديدة بالحمى النزفية في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية لامرأة في قرية "همزه كور" التابعة لقضاء "قوشتەپە".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المرأة المصابة ربة بيت وتبلغ من العمر 45 عاماً ومن المرجح أنها إصابة بالمرض من المواشي التي يربونها".

وأضافت أنه "بعد مراجعة المستشفى والاشتباه بإصابتها بالحمى النزفية وظهور أعراض المرض عليها، تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وإدخالها إلى المستشفى تحت إشراف الأطباء، حيث تتلقى العلاج حالياً وحالتها الصحية مستقرة إلى حد ما".

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة "وعند ظهور أي أعراض مرضية على الحيوانات يجب إبلاغ الفرق البيطرية فوراً، كما ينبغي على المواطنين الذين يتعرضون للحيوانات أو منتجاتها مراجعة المستشفيات بشكل عاجل دون تأخير عند ظهور أي علامات غير طبيعية".

ولفتت إلى أنه "حتى الآن، وبعد تسجيل عدة حالات مشتبه بها بالحمى النزفية في إقليم كوردستان هذا العام ومتابعتها وفحصها، تبيّن أن عشر حالات فقط تأكدت إصابتها، وللأسف توفيت حالتان بسبب خطورة وضعهما الصحي، فيما تماثلت الحالات الأخرى للشفاء وغادرت المستشفيات".