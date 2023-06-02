إصابة ثلاثة أشقاء بجروح في نزاع مسلح اندلع بيهم بمنطقة كوردستانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان" المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بإصابة ثلاثة أشقاء بجروح جراء نزاع مسلح اندلع بينهم في قضاء "كفري".

وقال مدير اعلام الشرطة العقيد الحقوقي على جمال قدوري في بيان، إن نزاعاً مسلحاً اندلع ليلة الجمعة في القضاء المذكور داخل أُسرة واحدة بين أربعة أشقاء اثنان مقابل اثنين إثر خلاف نشب بينهم ليطلقوا النار بعضهم على بعض مما أسفر عن اصابة ثلاثة منهم باطلاقات نارية".

ووفقا للبيان فإن المصابين تلقوا العلاج اللازم في مستشفى القضاء لينقلوا بعدها إلى مستشفى قضاء كلار، مشيرا إلى أن شرطة قضاء كفري توجهت إلى مكان الحادث وشرعت بالتحقيق.

وأضاف العقيد الحقوقي، أنه بموجب قرار القاضي وحسب المادة 405/31 صدرت أوامر قبض على جميع المتهمين الأربعة الذين هم أشقاء، لافتا إلى أنه تم القبض على المتهمين الثلاثة وهم مصابون بجروح بينما هرب احد المصابين والشرطة تحاول القاء القبض عليه.