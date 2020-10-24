إصابة ثلاثة اشخاص بمشاجرة مسلحة في أربيل

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان يوم السبت بأن مشاجرة مسلحة حدثت قرب مستشفى "رزكاري" العام على شارع 100 متر في مدينة أربيل.

وقال الشهود اليوم، إن أشخصا كانوا يستقلون عجلتين احداهما نوع "BMW" والأخرى "تويوتا كورلا" تبادلوا في وقت متأخر من ليلة أمس قرب مستشفى "رزكاري" النار من اسلحة كانت بحوزتهم.

وبحسب الشهود فإن تبادل إطلاق النار بين الجانبين استمر لمدة تترواح بين 10 – 15 دقيقة وبعد نفاد الرصاص اشتبكوا بالآلات حادة، وبعصي مما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح.

هذا ولم تُعلم الأسباب التي أدت الى وقوع المشاجرة إلاّ قوات الشرطة والأمن الآسايش قد توجهت الى محل الحادث وفتحت ملفاً تحقيقاً للوقوف على ملابساته، وفق الشهود.