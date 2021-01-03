سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إصابة امرأة وطفلها بقصف بلدة عين عيسى

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-03T14:06:44+0000
إصابة امرأة وطفلها بقصف بلدة عين عيسى

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية ، يوم الاحد، بإصابة امرأة وطفلها داخل مركز بلدة عين عيسى شمال شرق سوريا بقصف الفصائل الموالية لتركيا.

وقالت مصادر محلية من بلدة عين عيسى لوكالة شفق نيوز إنّ الفصائل الموالية لتركيا قصفت، ظهر اليوم، محيط البلدة ولواء 93 الواقع تحت سيطرة قوات الحكومة السورية".

وأوضحت المصادر، أن إحدى القذائف وقعت داخل مركز البلدة، ما أسفر عن إصابة امرأة وطفلها وحدوث أضرار مادية بمنازل المواطنين ، فضلاً عن انتشار حالة من الرعب والخوف بين المدنيين.  

وأضافت لمصادر أنّ قوات النظام السوري المتواجدة في لواء 93 قد وصلتها تعزيزات عسكرية خلال اليومين الماضيين.

 

related

اتفاق على إنشاء نقاط مراقبة روسية جديدة في مناطق الإدارة الذاتية

Date: 2020-12-09 14:57:17
اتفاق على إنشاء نقاط مراقبة روسية جديدة في مناطق الإدارة الذاتية

الإدارة الذاتية.. احتجاجات تندد بالهجوم التركي على عين عيسى (صور)

Date: 2020-12-21 18:49:26
الإدارة الذاتية.. احتجاجات تندد بالهجوم التركي على عين عيسى (صور)

فصائل موالية لتركيا تستأنف قصف منطقة عين عيسى

Date: 2020-12-21 20:21:32
فصائل موالية لتركيا تستأنف قصف منطقة عين عيسى

عودة الهدوء إلى بلدة عين عيسى بعد أيام من الاشتباكات والقصف

Date: 2020-12-23 17:26:26
عودة الهدوء إلى بلدة عين عيسى بعد أيام من الاشتباكات والقصف

"قسد" تستقدم تعزيزات كبيرة مع تجديد الاشتباكات في عين عيسى

Date: 2020-12-25 05:46:56
"قسد" تستقدم تعزيزات كبيرة مع تجديد الاشتباكات في عين عيسى

محلل سياسي سوري: الهجوم على عين عيسى إستراتيجية روسية

Date: 2020-12-25 08:12:33
محلل سياسي سوري: الهجوم على عين عيسى إستراتيجية روسية

15 قتيلاً وعشرات الجرحى في اشتباكات عنيفة شمالي سوريا

Date: 2020-11-24 11:33:30
15 قتيلاً وعشرات الجرحى في اشتباكات عنيفة شمالي سوريا

"قسد" تنفي انسحابها من بلدة استراتيجية وتسليمها لدمشق

Date: 2020-12-28 21:06:04
"قسد" تنفي انسحابها من بلدة استراتيجية وتسليمها لدمشق