إصابة امرأة وطفلها بقصف بلدة عين عيسى

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية ، يوم الاحد، بإصابة امرأة وطفلها داخل مركز بلدة عين عيسى شمال شرق سوريا بقصف الفصائل الموالية لتركيا.

وقالت مصادر محلية من بلدة عين عيسى لوكالة شفق نيوز إنّ الفصائل الموالية لتركيا قصفت، ظهر اليوم، محيط البلدة ولواء 93 الواقع تحت سيطرة قوات الحكومة السورية".

وأوضحت المصادر، أن إحدى القذائف وقعت داخل مركز البلدة، ما أسفر عن إصابة امرأة وطفلها وحدوث أضرار مادية بمنازل المواطنين ، فضلاً عن انتشار حالة من الرعب والخوف بين المدنيين.

وأضافت لمصادر أنّ قوات النظام السوري المتواجدة في لواء 93 قد وصلتها تعزيزات عسكرية خلال اليومين الماضيين.