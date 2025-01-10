إصابة امرأة بحروق خطيرة جراء انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالسليمانية

شفق نيوز/ أدى انفجار أسطوانة غاز داخل منزل في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، اليوم الجمعة ، إلى إصابة امرأة بحروق بالغة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

و أفاد مصدر خاص لوكالة شفق نيوز بأن حادث انفجار أسطوانة غاز وقع داخل أحد المنازل في قضاء جمجمال صباح اليوم، مما أسفر عن إصابة امرأة تبلغ نسبة الحروق في جسدها نحو 25%.

وأضاف المصدر أن المرأة المصابة تم نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى جمجمال حيث تلقت الإسعافات الأولية، قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفيات السليمانية لاستكمال العلاج اللازم نظراً لحالتها الصحية الحرجة.

وأوضح المصدر أن السلطات المعنية فتحت تحقيقاً لتحديد أسباب الحادث، والتأكد من سلامة إجراءات تخزين واستخدام أسطوانات الغاز في المنازل.

يُذكر أن الحوادث المرتبطة بأسطوانات الغاز تُعدّ من الأخطار الشائعة في المنازل، حيث تسلط الضوء على أهمية الالتزام بمعايير السلامة وتوعية السكان حول كيفية التعامل الآمن مع هذه الأسطوانات لتجنب وقوع حوادث مشابهة.

و شهدت مناطق مختلفة في إقليم كوردستان العراق خلال السنوات الأخيرة حوادث متعددة ناتجة عن سوء استخدام أو تخزين أسطوانات الغاز، مما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية جسيمة.

وتؤكد الجهات المعنية باستمرار على ضرورة فحص أسطوانات الغاز بانتظام والتأكد من جودتها، مع تقديم إرشادات توعية لتقليل المخاطر الناجمة عن استخدامها.