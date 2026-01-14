إصابة امرأة بحروق جراء انفجار أسطوانة غاز في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإصابة امرأة بحروق جراء انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المنازل في مدينة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث انفجار أسطوانة غاز وقع داخل منزل سكني في حي شيخ محيي الدين، بالطابق الثالث من المبنى"، مبينا أن "الانفجار أسفر عن إصابة امرأة بحروق في الوجه والعينين، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف أن "الفرق المختصة هرعت إلى مكان الحادث، فيما باشرت الجهات المعنية فتح تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار والوقوف على ملابساته"، مشيرا إلى أن "التحقيقات ما تزال مستمرة حتى الآن".