إصابات كورونا كوردستان تقترب من 75 الف حالة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، وفاة ١٨ شخصاً مصاباً بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة ماضية، الذي سجلت فيه ١٢٨٥ حالة جديدة، وتعافي ٥٠٣.

وذكر بيان للوزارة أنها أجرت خلال يوم ٦٦١٤ سجلت من خلالها الإصابات الجديدة التي توزعت على:

•(٥٨٠) اربيل

•(١٨٧) السليمانية

•(٤٤٠) دهوك

•(٢٧) حلبجة

•(٣٦) گرمیان

•(١٥) رابرين

كما توزعت حالات التعافي الـ٥٠٣

•(١١٤) اربيل

•(٢٥) السليمانية

•(٣١٢) دهوك

•(٢٠) حلبجة

•(٣٢) گرمیان

وبينت الوزارة أن حالات الوفاة الـ١٨ كانت في مدن:

•(٢) اربيل

•(٨) السليمانية

•(٦) دهوك

•(١) حلبجة

•(٠) گرمیان

•(١) رابرين

ومنذ تفشي فيروس كورونا، أصيب ٧٤٣٣٤ الف شخص، تعافي منهم ٤٢٠٧٦، وتوفي ٢٤٠٦



