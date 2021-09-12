إصابات كورونا كوردستان تتجاوز 310 الاف

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، بأن مجموع المصابين بفيروس كورونا منذ ظهوره بلغ 310550 مصاباً، بعد تسجيل 1214 اصابة جديدة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 9215 فحصاً للكشف عن الاصابات بفيروس كورونا المستجد COVID19 اظهرت اصابة 1214 مصاباً جديداً، فيما اكتسب 1380 مصابا الشفاء خلال المدة ذاتها في جميع مناطق الاقليم، مؤكداً أن 17 مصاباً توفوا نتيجة مضاعفات الاصابة بالفيروس.

وأجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور المرض بـ 21871 خرجوا جميعاً، فيما أشار إلى أن مجموع الفحوصات التي اجرتها مختبرات الوزارة بلغ 2975018 فحصاً أكدت اصابة 310550 شخصاً اكتسب 274804 مصابين منهم الشفاء بعد تلقي العلاج، فيما بقي 30149 مصاباً تحت العناية الطبية، وتأكد وفاة 5597 مصاباً في جميع مناطق الاقليم.