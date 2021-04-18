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إصابات كورونا في إقليم كوردستان تلامس 140 الف حالة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-18T14:10:26+0000
إصابات كورونا في إقليم كوردستان تلامس 140 الف حالة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الأحد، تسجيل سبع حالات وفاة بفيروس كورونا خلال يوم في عموم مدن الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت خلال ٢٤ ماضية، ٧٧٢٥ عملية فحص، سجلت من خلالها ١٠٧٤ إصابة جديدة توزعت على:

• (٢٨٤) أربيل

• (٤٤٩) السليمانية

• (٢٣١) دهوك

• (١٣) حلبجة

• (٧٨) گرمیان

• (١٩) رابرين

كما سجلت ٥٣٦ حالة شفاء:

• (١٠٤) أربيل

• (١٢٢) السليمانية

• (٢٥٩) دهوك

• (٢) حلبجة

• (٣٨) گرمیان

• (١١) رابرين

وتوزعت حالات الوفيات السبع في مدن:

• (٣) أربيل

• (٤) السليمانية

ومنذ تفشي فيروس كورونا في إقليم كوردستان، أصيب ١٣٩٢٩٦ شخصاً، تعافى منهم ١١٧٤٥٢ شخصاً، وتوفي ٣٨٧٦ آخر.

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