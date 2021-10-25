إصابات كورونا في إقليم كوردستان تكسر حاجز الألف

شفق نيوز/عاودت اعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد COVID19 في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، الارتفاع، حيث اشار بيان لوزارة الصحة في الاقليم الى وفاة 23 مصابا واصابة 1002 من الأشخاص الجدد بالفيروس خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال يوم ٨٥٣٨ فحصا جديدا اظهرت اصابة ١٠٠٢ شخصا جديدا، مشيرا الى شفاء ١٣٩٣ مصابا ووفاة ٢٣ مصابا في جميع مناطق الاقليم.

الاحصاءات الكلية للوزارة كانت حسب البيان انها حجرت ٢١٨٧١ شخصا اخرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ عدد الفحوصات التي اجرتها مختبراتها ٣٣١١٠٩٨ فحصا اظهرت اصابة ٣٥٧٣١٣ شخصا تعافى منهم ٣٣٥٨٥٨ مصابا وبقي ١٥١٤٧ مصابا تحت العناية الطبية فيما بلغ عدد الوفيات في جميع مناطق الاقليم ٦٣٠٨ حالة وفاة نتيجة مضاعفات الاصابة بالفيروس.