إصابات كورونا في إقليم كوردستان تتجاوز 350 ألف حالة منذ تفشي الوباء

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تجاوز اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID19 منذ ظهوره في الاقليم 350 الف حالة توفي منهم اكثر من ستة الاف مصاب.

وجاء في بيان للوزارة ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٨١٥٢ فحصا جديدا ظهر من خلال نتائجها اصابة ١١٤٧ شخصا جديدا.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت تعافي ١٥١٧ مصابا، مقابل وفاة ١٢بسبب تداعيات الاصابة بالفيروس.

وفي الاحصاءات الكلية للوزارة اشار البيان الى انها حجرت ٢١٨٧١ خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت ٣٢٥٣٢٥١ فحصا منذ ظهور الفيروس في الاقليم، عوفي منهم ٣٢٥١٦٤ مصابا.

وبلغ مجموع المصابين منذ تفشي الفيروس، بحسب البيان الوزاري، ٣٥٠١٩٥ مصابا مازال ١٨٨٩٥مصابا منهم تحت العناية الطبية، فيما تأكد وفاة ٦١٣٦ مصابا متأثرين بتداعيات الوباء.