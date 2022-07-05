إصابات كورونا ترتفع في رابرين والصحة توجه نداءً للمواطنين المحتفلين بعيد الأضحى
Category: كوردســتانيات
Date: 2022-07-05T11:22:34+0000
شفق نيوز / أعلنت صحة رابرين بإقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا خلال الايام الخمسة الاخيرة الى 35% من الفحوصات المختبرية، فيما لفتت الى عدم تسجيل إصابات بوباء الكوليرا والحمى النزفية "حتى الآن".
وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الوضع الوبائي مقلق في ادارة رابرين خصوصاً في الايام الخمسة الاخيرة حيث وصلت نسب الإصابة بفيروس كورونا إلى 35 ٪ من الفحوصات اليومية للمشتبه بإصابتهم".
واضاف البيان ان "ادارة رابرين لم تشهد هذه النسبة منذ بدء الجائحة".
وعن وباء الكوليرا أكد البيان انه "لم يتم تسجيل أي حالة موجبة لحد الآن على الرغم من تسجيل العديد من حالات الاصابة بالإسهال والقيء".
كما أوضحت صحة رابرين أنها "لم تسجل أي حالة بمرض الحمى النزفية حتى الآن"، فيما دعت المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر خلال عيد الأضحى خصوصاً وأن الجميع سيتناول اللحم وسيشارك في وليمة الاضحية"، بحسب بيان دائرة الصحة.