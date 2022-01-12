إصابات كورونا اليومية تواصل الارتفاع في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 4682 فحصا جديدا اظهرت اصابة 784 اصابة جديدة في مؤشر على تصاعد كبير في اعداد المصابين في عموم مناطق اقليم كوردستان ارتفاعا من 751 إصابة في اليوم السابق.

واضاف البيان ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب 95 مصابا فقط الشفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

واجمل البيان اعداد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس بـ21871 شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت مختبرات الوزارة 3719057 فحصا اسفرت عن اكتشاف 384966 حالة اصابة اكتسب 373444 مصابا الشفاء وبقي 4368 تحت العناية المركزة فيما توفي 7154 مصابا في جميع مناطق الاقليم.