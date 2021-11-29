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داعش يهاجم البيشمركة من جديد ويوقع ضحية وإصابات في كرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-29T19:41:12+0000
داعش يهاجم البيشمركة من جديد ويوقع ضحية وإصابات في كرميان

داعش يهاجم البيشمركة من جديد ويوقع ضحية وإصابات في كرميان

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