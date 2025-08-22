إصابات بصفوف آسايش السليمانية خلال مواجهات مسلحة لاعتقال شيخ جنكي

شفق نيوز- السليمانية

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، بإصابة عناصر من قوات الأسايش خلال مواجهات مسلحة اندلعت بين القوات الأمنية وقوات تابعة للاهور شيخ جنكي في منطقة سرجنار بمدينة السليمانية.

وقالت، لوكالة شفق نيوز، إن المصابين نقلوا إلى مستشفى شار في السليمانية لتلقي العلاج وسط إجراءات أمنية مشددة، من دون أن تتضح بعد حالتهم الصحية.

وأضاف المصادر أن الاشتباكات وقعت في سياق التوترات المستمرة بين الجانبين، مشيراً إلى أن عدد أفراد الحماية الخاصة بلاهور شيخ جنكي يُقدّر بنحو 500 عنصر، لكن لم تُعرف بعد حصيلة الإصابات أو الخسائر في صفوفهم.

واندلعت مواجهات مسلحة، فجر الجمعة، في مدينة السليمانية، عقب تحرك قوات أمنية مشتركة من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش الاتحاد الوطني الكوردستاني لتنفيذ مذكرة توقيف قضائية بحق القيادي السياسي لاهور شيخ جنكي، استناداً إلى المادة 56 من قانون العقوبات العراقي.