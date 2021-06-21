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إصابات باشتباك مسلح بين اسايش السليمانية وقوة خاصة للإتحاد الوطني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-21T22:04:35+0000
إصابات باشتباك مسلح بين اسايش السليمانية وقوة خاصة للإتحاد الوطني

شفق نيوز/ أصيب ستة أشخاص على الأقل، بإطلاق نار بين قوتين أمنيتين في مدينة السليمانية، بإقليم كوردستان.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن قوة خاصة من "الكوماندوز" التابعة للاتحاد الوطني اشتبكت مع سيطرة أمنية تابعة لاسايش السليمانية في حي سرجنار، باسلحة متنوعة، وأصيب ستة أشخاص من الطرفين على أقل تقدير.

وبحسب معلومات أولية، فأن عناصر الاسايش أوقفت القوة الخاصة في سيطرتها الأمنية قبل أن تحصل مناوشات بين الجانبين.

وهذا الحادث هو الثالث من نوعه مؤخراً، نتيجة خلاف بين عناصر حمايات المسؤولين الأمنيين والحزبيين وأمن المحافظة.

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