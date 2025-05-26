شؤون الألغام تطهر 3 مناطق شمالي دهوك من المخلفات الحربية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شؤون الألغام في دهوك، يوم الاثنين، نجاحها في تطهير عدد من الأراضي شمالي المحافظة من الألغام والمخلفات الحربية.

وقال مسؤول الإعلام في الدائرة ريدير بيسفكي، لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق تمكنت من تفكيك لغم أرضي في قرية كوركا التابعة لقضاء باتيفا شمالي دهوك، إضافة إلى إزالة عدد من قذائف المدفعية غير المنفجرة في قرية سبينداري التابعة لقضاء العمادية شمالي المحافظة، وتم نقلها إلى أماكن آمنة للتخلص منها بشكل آمن لاحقاً".

وأشار إلى أن "فرق الدائرة قامت بإزالة عدد من المواد المتفجرة ومخلفات الحرب على حدود ناحية كاني ماصي الحدودية مع تركيا، تضمنت هذه المواد قذيفتي مدفع عيار 100ملم وقذيفة هاون عيار 82ملم، بالإضافة إلى لغم أرضي وعدد من المواد المتفجرة الأخرى، ونقلها إلى مواقع تخزين آمنة قبل تفجيرها في أماكن مناسبة بواسطة فرق الدائرة".

تجدر الإشارة إلى أن هذه المناطق كانت مسرحاً لصراعات مسلحة على مدى سنوات طويلة حيث دارت فيها مواجهات متكررة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في القرن الماضي، إلى جانب النزاع المستمر بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي، مما أدى إلى انتشار واسع للألغام والمخلفات الحربية التي ما تزال تشكل تهديداً لحياة السكانحتىاليوم.