شيوخ ووجهاء القامشلي يطالبون بالتصدي لممارسات "مليشيا" الدفاع الوطني

شفق نيوز/ طالب شيوخ ووجهاء العشائر في منطقة الجزيرة، بالتصدي لممارسات "مليشيا" الدفاع الوطني وفرض الأمن والاستقرار في حي طي بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

وقال الشيوخ في بيان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز بمدينة القامشلي؛ ان "الدفاع الوطني في حي الطي يتبع أجندات خارجية ومرتبط بشكل مباشر بالحرس الثوري الإيراني".

وجاء في البيان أنه "من خلال متابعتنا للأحداث في مدينة القامشلي (حي طي) وأمام الممارسات والتعديات التي تقوم بها ميليشيات الدفاع الوطني من تجارة المخدرات وفرض الإتاوات وابتزاز أهالي الحي والتي عاثت فسادا في حقوق المواطنين في الحي وآخرها ضرب حواجز قوى الأمن الداخلي".

واوضح البيان؛ ان "هذه أجندات وتوجيهات خارجية كون هذه الميليشيات تتبع بشكل مباشر للحرس الثوري الإيراني حيث تسعى هذه الميليشات لضرب حالة الأمن والاستقرار في المنطقة واغتيال شيوخ ووجهاء العشائر وأخرهم الشيخ الشهيد هايس الجريان:.

وطالب البيان "قوى الأمن الداخلي ومؤسسات الإدارة الذاتية بالحفاظ على التعايش السلمي وأخوة الشعوب والتصدي لممارسات هذه الميليشات وفرض الأمن والاستقرار في حي طي وإعادة المدنيين إلى منازلهم والضرب بيد من حديد لكل من يقوم بدعم مشاريع الفتنة في المنطق" .

وكانت قوات الاسايش أعلنت مساء السبت، عن وقف إطلاق النار في مدينة القامشلي شمال شرق لغاية صباح الأحد بضمانة روسية وسط اجراء مباحثات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية برعاية روسية.

ويشهد حي طي الذي يعتبر معقل قوات الدفاع الوطني في مدينة القامشلي اشتباكات عنيفة منذ مساء الثلاثاء بين قوات الأمن الداخلي (الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية وقوات الدفاع الوطني التابعة للحكومة السورية.