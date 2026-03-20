شيف يطعم 400 محتاج بالسليمانية: لن يُحرم الفقير من إفطار العيد (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أطلق الشيف سلمان مبادرة إنسانية في محافظة السليمانية، لإعداد وتوزيع وجبة إفطار صباحية لأكثر من 400 مواطن من الفقراء والعمال، وذلك بمناسبة عيد الفطر، في خطوة تعكس قيم التكافل الاجتماعي وروح العطاء.

وقال سلمان، لوكالة شفق نيوز، إن الوجبة تضمنت أطباقاً شعبية متنوعة شملت الدجاج، والقيسي، والفاصوليا، والأرز، حيث جرى توزيعها على المستفيدين بعد أدائهم صلاة العيد في السليمانية .

وأضاف، أن هذه المبادرة تأتي بهدف مدّ يد العون للفقراء والمحتاجين، ومشاركتهم فرحة العيد، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال تعزز روح التضامن داخل المجتمع.

وأشار سلمان، إلى عزمه مواصلة هذا النهج الإنساني، مستطرداً بالقول: "لن أسمح أن يُحرم أي فقير من إفطار العيد، وسأبذل كل ما بوسعي لإيصال هذه الوجبات إلى مستحقيها".

هذا وأدى مئات المواطنين، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك في الجامع الكبير بمدينة السليمانية، وسط أجواء إيمانية مميزة، فيما شهدت مختلف مساجد المحافظة إقبالاً واسعاً من المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى لإحياء هذه المناسبة.