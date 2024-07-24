"شيخ شاباز" بقبضة الأسايش.. ساحر ومشعوذ يبتز النساء في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على مشعوذ اعتدى وابتز عدداً من النساء، كما اعتدى على بعضهن ووثق ذلك بمشاهد فيديوية.

جاء ذلك، بعد تسجيل بلاغات من المواطنين بوجود شخص يدعى "شيخ شاباز" نشط مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي، تحت مسمى "السحر والشعوذة بضمان" واستغلاله بعض السيدات والاعتداء عليهن وتصوريهن بمقاطع فيديوية، وفق بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، جرى تعقب المدعو "شيخ شاباز" من قبل قوات اسايش اربيل، وبعد خطة محكمة توصلت القوات إلى هوية الشخص الحقيقة وهو (ف، ش، ا).

وأوضح أن "قاضي تحقيق أسايش أربيل، أعطى الضوء الأخضر لاعتقال المتهم، وخلال التحقيق اعترف المشعوذ (ف، ش، ا) بالجرائم المنسوبة اليه واستغلاله (السحر والشعوذة) لينفذ الاعتداءات المشينة على عدد من السيدات وتسجيل تلك الاعتداءات اللا أخلاقية بفيديوهات ومن ثم تهديد السيدات بها لاستحصال الأموال منهن".

يشار إلى أن المتهم له سجل قضائي واعتقل سابقا بتهمة قطع الطرقات.