لاهور شيخ جنگي يمثل أمام القضاء في السليمانية بتهم القتل والاشتباكات المسلحة

شفق نيوز - السليمانية

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن رئيس جبهة الشعب "لاهور شيخ جنگي" مثل أمام محكمة الأمن (الأسايش) في "قلاجولان" في محافظة السليمانية للإدلاء بإفادته أمام قاضي التحقيق.

وذكر مصدر خاص مطلع في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن شيخ جنگي يواجه اتهامات تتعلق بعدة قضايا من بينها المادة 56 من قانون العقوبات العراقي، فضلاً عن المادة 406 الخاصة بالقتل العمد على خلفية مقتل عدد من عناصر القوات الأمنية خلال المواجهات الأخيرة التي اندلعت بين قوات تابعة له وقوات الأمن في السليمانية.

وأضافت المصادر أن التحقيق شمل كذلك عدداً من التهم الأخرى المرتبطة بأحداث العنف الأخيرة في المحافظة، مؤكدة أن المحكمة ستواصل النظر في الملف خلال الأيام المقبلة لحسم الإجراءات القانونية بحقه.

ويأتي مثول جنگي أمام القضاء في ظل تزايد حدة التوترات الأمنية والسياسية التي شهدتها السليمانية مؤخراً، وسط دعوات من أوساط شعبية وسياسية إلى ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة جميع المتورطين حفاظاً على استقرار إقليم كوردستان.

وشهدت مدينة السليمانية ليل الخميس على الجمعة انتشاراً امنياً واسعاً واغلاقاً للطرقات قبل اندلاع اشتباكات مسلحة بين القوات الامنية وعناصر مسلحة موالية لرئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي.

وأفادت وسائل إعلام مقربة من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، أمس الجمعة، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل فيما أُصيب نحو 10 آخرين بجروح حصيلة الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في مدينة السليمانية.

وتمكنت القوات الأمنية في السليمانية من اعتقال رئيس حزب جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي وشقيقيه بولاد وآسو، الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال، وذلك بعد عملية اقتحام فندق "لاله زار" الذي كان يتحصنون به مع قواتهم الموالية.

وجاء ذلك بعد اشتباكات مسلحة عنيفة بين حمايات شيخ جنكي ووحدات من مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش الاتحاد الوطني الكوردستاني استمرت لساعات.

وكانت محكمة تحقيق الأمن في السليمانية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق لاهور شيخ جنكي بموجب المادة 56 من قانون العقوبات العراقي، على خلفية قضايا تتعلق بالأمن والنظام العام.

ومع اتساع رقعة التوتر، شهدت مدينة السليمانية هجومين بطيران مسيّر وإطلاق نار في منطقة دباشان حيث منزل بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.

يُذكر أن شيخ جنكي شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من بافل طالباني في تموز/يوليو 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب. وبعدها أسس حزب "جبهة الشعب" الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان كردستان عام 2024 وحصل على مقعدين.