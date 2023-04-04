شيخ جنگي: الاتفاق النفطي الجديد بين بغداد وأربيل "حجر الأساس" لحل الملفات العالقة

شفق نيوز/ اعتبر القيادي المبعد من الاتحاد الوطني الكوردستاني، لاهور شيخ جنگي، يوم الثلاثاء، الاتفاق النفطي الجديد بين بغداد وأربيل، "حجر الأساس" لحل القضايا العالقة بين المركز والإقليم، مؤكداً أن الاتفاق سيسهم بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين الكورد.

وقال شيخ جنگي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نرحب كل الترحيب بالاتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد بشأن بيع نفط الإقليم، حيث سعينا ودعونا اليه باستمرار خلال السنوات الماضية، ومارسنا الضغوط من اجل تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحقوق والاستحقاقات المالية من الموازنة العامة لمواطني اقليم كوردستان، الا ان الوفود الحكومية التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني آنذاك كانت تضع عقبات ولم تكن جادة في التوصل إلى هذا الاتفاق، ولحسن الحظ أثمرت هذه الجهود اليوم، واخيرا توصلت حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية اليوم إلى اتفاق بينهما".

واضاف "أهنئ شعب كوردستان، وأشيد بخطوات رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس مجلس الوزراء العراقي لقرارهما الصائب، وعلى الجميع الاشادة بالخطوات الجيدة، وهذا الاتفاق يصب في مصلحة شعب كوردستان وله اهميته الخاصة".

واشار شيخ جنكي إلى أن الاتفاق "سيكون حجر الاساس في حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان وبغداد ضمن إطار الدستور، وستزداد عائدات النفط، وسيزيد من الشرعية القانونية لبيع النفط، وبإمكان جميع الشركات العالمية المشاركة في عملية استخراج النفط في كردستان دون أي خوف وقلق".

ولفت الى انه "بالرغم من أن الاتفاقية تعتبر مؤقتة، إلا أنها ستكون أساسًا مهمًا لمشروع قانون الموازنة العامة، وآمل من الجانبين التنفيذ الكامل والشامل للاتفاقية والالتزام بها، وان تكون خطوة نحو اتفاق نهائي وطويل الامد بينهما".

واعتبر شيخ جنكي ان "بيع النفط خلال السنوات العديدة الماضية كان مصدر المعاناة لشعب كوردستان، ونأمل ان يصبح النفط هذه المرة وفي اطار هذه الاتفاقية مصدر الازدهار والرفاهية".

وتمنى شيخ جنكي ان "تعمل حكومة اقليم كوردستان بأسرع وقت على صرف رواتب الموظفين المدخرة واعادة الثقة بين الشعب والموظفين مع الحكومة، والسعي لاعادة العمل في المشاريع الخدمية وتوفير حياة حرة كريمة لمواطني وشباب اقليمنا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس حكومة اقليم كوردستان عن إبرام اتفاق مبدئي على استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، بعد تعليقه الأسبوع الماضي، على خلفية حكم قضائي من محكمة باريس لصالح وزارة النفط العراقية الاتحادية.