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شيخ جنكي يعلن مثوله أمام محكمة تحقيق السليمانية واخلاء سبيله

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-18T11:50:53+0000
شيخ جنكي يعلن مثوله أمام محكمة تحقيق السليمانية واخلاء سبيله

شفق نيوز/ أعلن الرئيس المشترك المعزول للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، يوم الأربعاء، مثوله امام محكمة التحقيق في السليمانية واخلاء سبيله.

وقال شيخ جنكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يؤكد دائما علی سيادة القانون ولدیه ايمان مطلق بانه لا يمكن ان یكون هناك اي شخص يعلوا فوق القانون"، مضيفا، "بعد تآمر  الثامن من تموز تم توجیه عدة تهم لي و لاخواني، وعلیه فقد مثلت انا واخواني الیوم امام القضاة في محكمة السلیمانیة للرد علی الاتهامات التي وجهت الینا، وبعد الادلاء باقوالنا و تقدیم الادلة القانونية المطلوبة واثبات براءتنا، فقد قرر الحاكم اخلاء سبیلنا".

وتابع، "یجب علی جمیع المسؤولین والمتنفذین في هذا الاقلیم بان یحترموا قرار المحكمة وان لا یروا انفسهم فوق القانون، بل علیهم ان یخضعوا لسیادة القانون"، مشيرا الى أن "المشاكل والتوترات السیاسیة سوف تنتهي".

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