شيخ جنكي يشيد بدور رئاسة كوردستان بشأن انتخابات الاقليم ويتحدث عن طالباني

شفق نيوز/ أشاد القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني "المبعد"، لاهور شيخ جنگي، يوم الأحد، بموقف رئاسة إقليم كوردستان بشأن تحديد موعد إجراء الانتخابات، فيما تحدث عن رئيس الحزب بافل طالباني.

وقال شيخ جنگي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان كان من المفترض أن تجري قبل عام، وتحديد موعداً لإجرائها يعد أمراً جيداً ونثمن موقف رئيس الإقليم في هذا الشأن كون المواطنين ينتظرون الانتخاب لاختيار ممثليهم مرة أخرى وتشكيل حكومة جديدة".

وحول مشاركة رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني في مراسم عزاء والدة لاهور شيخ جنگي، أكد الاخير أن "الزيارة اجتماعية كون ما يربطنا ببافل طالباني اواصر اجتماعية"، مثمنا هذه الزيارة.

وعن علاقة هذه الزيارة بالوضع السياسي أكد شيخ جنگي انها زيارة اجتماعية.

وكان وفداً من الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافل طالباني زار مجلس عزاء والد لاهور شيخ جنگي في السليمانية.