شيخ جنكي يستبعد اجراء انتخابات برلمان كوردستان خلال هذا العام

شفق نيوز/ زعم رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي، اليوم الخميس، أن هناك اتفاق "خفيا" بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني على تأجيل انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وأضاف شيخ جنكي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أنه "وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا، هناك اتفاق بين الاتحاد والحزب الديمقراطي حول تأجيل انتخابات كوردستان، على الرغم من أن الاتحاد الوطني يعلن بين وقت وآخر أن إجراء الانتخابات في موعدها خط أحمر ولا يجوز تأجيلها".

وأشار إلى أن "قسماً من قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني كانت مع تأجيل الانتخابات، وأنا أعرف أن قباد طالباني (نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان) عقد اتفاقاً مع الحزب الديمقراطي لتأجيل الانتخابات، ولا أعرف إذا كان بافل طالباني يعلم بهذا الاتفاق أم لا، فإذا كان لا يعلم فذلك عيب وإذا كان يعلم العيب أكبر".

وتابع شيخ جنكي "من الواضح وجود اتفاق بين الإقليم وبغداد ومع دول الجوار حول تأجيل الانتخابات وأنا لا أعلم تفاصيل ذلك الاتفاق".

وعن الموعد الجديد لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، بين لاهور شيخ جنكي، أن "الفترة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستنتهي في شهر تموز/ يوليو المقبل وأجد من الصعب أن يلتئم مجلس النواب العراقي لتمديد عمر المفوضية كما أن القانون لا يجيز تمديد عمر المفوضية أكثر من مرة واحدة، وفي حال تأجيل انتخابات كوردستان سيكون تحديد موعد جديد لها مرتبط بالمفوضية الجديدة".

وعن زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى إيران، أشار زعيم جهة الشعب إلى أن إيران وتركيا هما عاملان مهمان في المنطقة وهنالك قضايا مشتركة بينهم وبين الإقليم وأرى أن التفاهم والاتفاق معهم يعد أمراً جيداً.