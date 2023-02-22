شيخ جنكي يحث على تنحية الخلافات ويؤكد الحاجة لمزيد من الانفتاح مع بغداد

شفق نيوز/ حث لاهور شيخ جنكي الذي اعادته محكمة استئناف اربيل رئيسا مشتركا للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأربعاء، على تنحية الخلافات السياسية، مؤكداً في ذات الوقت الحاجة الى مزيد من الوحدة والانفتاح مع حكومة بغداد.

وقال شيخ جنكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد عام ونصف من طيلة البال ، أعادت المحكمة جميع حقوقنا السياسية التي حصلنا عليها من خلال شرعية المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني وأصوات الأعضاء والكوادر، لذا من اليوم سنبدأ بممارسة النشاطات السياسية كرئيس مشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بدعم من أعضائنا وكوادرنا و وسنحاول مع القوى والأحزاب السياسية. في كوردستان والعراق تحقيق الوحدة والرفاهية للمواطنين".

واضاف، "أنا مثلكم قلق من إضعاف الاتحاد الوطني الكوردستاني وتدهور علاقاته الداخلية والإقليمية والدولية الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ هذا الحزب . لقد ضعف أداء الحزب داخل الحكومة ولم يعد له تأثير يذكر على القرارات المهمة والحاسمة في العراق وكوردستان ، مما أثر بشكل مباشر على حياة مواطني كوردستان . لذلك فإن خطواتنا ستكون في مستوى مطالبكم المشروعة ، وأؤكد لكم بأننا سنكون جزء من الحل وفي هذا السياق وجهت رسالة الى اعضاء مجلس قيادة الحزب بان يؤدوا دورهم تجاه المسؤوليات التي على عاتقهم لكي نتمكن من تجاوز هذا الوضع الحساس".

وتابع، الشيخ جنكي، "أتوجه إلى الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، كلكم على على بمستوى العلاقات بين الاقليم ومدى قلق الدول الأجنبية من التخلف السياسي والحكم في هذا الإقليم ، والوضع برمته يتوجه الى الانسداد الكامل وهذا الأمر وضع كيان الإقليم أمام خطر حقيقي وجاد".

وقال، إن "الأنانية السياسية تأخذ الوضع برمته في اتجاه خاطئ. لذلك نحن بحاجة إلى العمل معا والوحدة الوطنية ، التهديدات الداخلية والخارجية ، ومستوى معيشة الناس ، وتزايد الاحتجاجات واليأس لدى شبابنا ، واتساع نطاق الخلاف والانقسام بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني ، وشلل الحكم والضغوط من قبل بغداد وعشرات المشاكل الاخرى تحتم علينا ان نكون نفكر أعمق في الوضع بعيدًا عن الانفعال والأنانية".

وتابع الشيخ جنكي، "قلت مرارا في الماضي وما زلت اؤكد أننا بحاجة إلى مزيد من الوحدة والانفتاح مع بغداد من خلال الحوار الوطني مع القوى والأحزاب العراقية من أجل حل القضايا العالقة بشكل كلي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وطالب الشيخ جنكي، بـ"تنحية الخلافات السياسية و إخطاء خطوات جادة لتعزيز وحماية الكيان السياسي لاقليمنا وانقاذ شعبنا من هذا الوضع غير السيء وإعادة الأمل لشبابنا وتوفير المزيد من الرخاء والامان لشعب كوردستان".