شيخ جنكي في "الرسالة الأخيرة": الهجوم على أبوابي ولن أخضع لأي قوة فاسدة وخائنة

شفق نيوز- السليمانية

وجّه رئيس "جبهة الشعب- بەرەی گەل" لاهور شيخ جنكي، فجر الجمعة، رسالة مصوّرة، قال فيها إنه متمسك بموقفه "حتى النهاية"، وذلك بعد إصدار أمر قبض بحقه من قبل محكمة السليمانية.

وقال شيخ جنكي في المقطع المصوَّر الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "نحن واقفون على أقدامنا وسنموت ونحن واقفون. يبدو أنهم قرروا الهجوم، قد تكون هذه رسالتي الأخيرة لشعبي كوردستان، لكنني بقيت هنا من أجل أهلي وناسي، رغم أن الفرصة كانت متاحة للعيش في أوروبا بعد أحداث الثامن من تموز، إلا أنني اخترت البقاء مع الناس".

وأضاف: "لن أكون أداة بيد الخونة والمستهترين بمصير شعب كوردستان. أنا أحب شعبي وأبناء وطني وسأضحي من أجلهم بكل ما أملك، وقد أثبتت كوردايتي في جميع المواقف".

تأتي رسالة شيخ جنكي بعد ساعات من صدور مذكرة توقيف بحقه من محكمة تحقيق الأمن في السليمانية، استناداً إلى المادة 56 من قانون العقوبات العراقي، وسط انتشار أمني مكثف في محيط إقامته.

وكان شيخ جنكي قد علّق في وقت سابق على القرار بالقول إنه علم به عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أن منزله محاصر بقوة كبيرة ورفضه لأي "تعدٍ أو تدخل" من أي طرف.

ويُذكر أن شيخ جنكي شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من بافل طالباني في تموز/يوليو 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب. وبعدها أسس حزب "بەرەی گەل" الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان كردستان عام 2024 وحصل على مقعدين.