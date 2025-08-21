شيخ جنكي: منزلي محاصر ولن أسمح لأي طرف بتجاوز الحدود معي

شفق نيوز- السليمانية

علّق رئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي، فجر الجمعة، على الأنباء المتعلقة بصدور أمر توقيف بحقه، مؤكداً رفضه لأي "تعدٍ أو تدخل" من أي طرف.

وقال شيخ جنكي في رسالة وردت نسخة منها لوكالة شفق نيوز، إنه علم بأمر التوقيف عبر وسائل الإعلام، وأن منزله "محاصر بقوة كبيرة ومحاط بالكامل".

وأضاف: "لن أقبل التعدي من أي شخص، وسأظل ثابتاً على موقفي دون تأثير من أي طرف".

واتهم شيخ جنكي بعض أعضاء ما وصفها بـ"الأحزاب الفاسدة" بمحاولة التدخل في عمل الحكومة في المناطق الحدودية، لافتاً إلى أن "الحكومة لم تكن حاضرة لمواجهة هذا التدخل".

كما أشار إلى أن "أحد أعضاء الحزب عقد اجتماعاً أمس لتنفيذ هذا الأمر"، من دون تقديم تفاصيل أكثر.

وبشأن الاتهامات الموجهة إليه، قال إنها "مجرد ذرائع"، مؤكداً أن نشاطه خلال الفترة الماضية كان "محدوداً للغاية، وأنه يقيم في المنطقة منذ أربع سنوات من أجل خدمة المواطنين".

وختم بالقول إن "بافل وبعض أعضاء الحزب لا حدود لديهم في محاولة التواصل معه أو التأثير على شؤونه الشخصية والسياسية".

جاء ذلك، بعد أن أفادت مصادر محلية، مساء الخميس، بصدور مذكرة اعتقال بحق لاهور شيخ جنكي، وسط انتشار أمني مكثف في مدينة السليمانية حيث مقر إقامته.

وتولى لاهور شيخ جنكي منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من بافل طالباني في تموز/يوليو 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب، وبعدها أسس حزب "بەرەی گەل"، الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان كوردستان عام 2024 وحصل على مقعدين.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من اعتقال شاسوار عبد الواحد، زعيم حراك "الجيل الجديد" المعارض، ما يعكس استمرار التوترات السياسية والأمنية في السليمانية قبل الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.