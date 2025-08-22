شيخ جنكي: أدعو المواطنين للنزول إلى الشوارع ومواجهة سلطة السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

دعا رئيس "جبهة الشعب- بەرەی گەل" لاهور شيخ جنكي، اليوم الجمعة، المواطنين، إلى "النزول إلى الشوارع" لـ"مواجهة السلطة" في السليمانية.

وظهر شيخ جنكي في مقطع صوتي من داخل مقر تواجده في فندق لاله زار، وهو يحث الأهالي "الذين بقيت لديهم الغيرة والحمية"، على التجمع والتحرك في مناطق مختلفة من المدينة، مؤكداً على دورهم في مواجهة ما وصفها بـ"السلطة القائمة".

ويأتي نشر هذا المقطع في وقت تشهد فيه السليمانية توتراً أمنياً واسعاً واشتباكات متفرقة بين قوات أمنية مشتركة وحمايات شيخ جنكي، بعد صدور مذكرة توقيف قضائية بحقه.

وتشير المصادر إلى أن شيخ جنكي ما يزال يرفض تسليم نفسه للسلطات رغم العملية الأمنية المستمرة منذ ساعات.