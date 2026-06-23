شيخ الأزهر: تاريخ الكورد حافل بخدمة الإنسانية وسأزور إقليم كوردستان قريباً

شفق نيوز- القاهرة

وصف شيخ الأزهر، أحمد الطيب، يوم الثلاثاء، تاريخ الشعب الكوردي بأنه "حافل" في خدمة الدين الإسلامي والإنسانية، مؤكداً تلبيته دعوة رسمية لزيارة إقليم كوردستان في أقرب فرصة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، بشتيوان صادق، والوفد المرافق له الذي ضم وكيل الوزارة زين الدين سورجي وعدداً من المسؤولين، لمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة، بحسب بيان لوزارة الأوقاف الكوردستانية ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد شيخ الأزهر، بحسب البيان، على "الروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين شعبي كوردستان ومصر"، مثمناً عالياً "دور علماء الدين والشعب الكوردي في ترسيخ قيم التعايش السلمي وخدمة الإنسانية".

من جانبه، استعرض وزير الأوقاف، بشتيوان صادق، واقع التعايش الديني والقومي "النموذجي" في إقليم كوردستان، وحالة الاستقرار التي ينعم بها الجميع هناك.

وقدم صادق مذكرة تفاهم إلى شيخ الأزهر، الذي أعرب بدوره عن دعمه الكامل لها واصفاً إياها بـ"الخطوة المهمة والقيمة".

وفي السياق ذاته، وجه الوزير بشتيوان صادق، نيابة عن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، دعوة رسمية إلى شيخ الأزهر لزيارة إقليم كوردستان حيث رحب الطيب بالدعوة، قائلاً: "بكل فخر واعتزاز، سأزور كوردستان في أقرب فرصة مناسبة".

وبحث الجانبان باهتمام بالغ مشروع "جامع بارزاني الكبير" في مدينة أربيل، معتبرين إياه صرحاً دينياً وحضارياً مهماً.

وفي ختام اللقاء، أهدى وزير الأوقاف كتاباً حول "التعايش الديني في إقليم كوردستان" إلى شيخ الأزهر، الذي قدم بدوره درع مشيخة الأزهر للوزير، تقديراً لجهود وزارة الأوقاف في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال.