أشواق الجاف تفصح عن خططها بعد تسلم مسؤولية الحزب الديمقراطي الكوردستاني ببغداد

شفق نيوز/ أفصحت مسؤولة الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني ببغداد أشواق الجاف، يوم الإثنين، عن خططها بعد تسلم مهامها، مؤكدة السعي لخلق أرضية مناسبة للتوافقات السياسية التي تدعم تطبيق الدستور.

وقالت الجاف لوكالة شفق نيوز،: "سنفتح مكتب تنظيم محافظة بغداد وسيكون برئاسة فؤاد حسين عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وانا نائبة له اضافة الى مهامي مسؤولة الفرع الخامس".

واشارت الى "التخطيط لتقوية فعاليات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في وسط وجنوب العراق وتقوية علاقات الحزب بالأحزاب السياسية العراقية لخلق ارضية مناسبة للتوافقات السياسية التي تدعم تطبيق الدستور على أرض الواقع".

ولفتت الى ان "هنالك قراراً للزعيم الكوردي مسعود بارزاني وللمؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي بفتح صفحة جديدة مع الأحزاب الكوردية لتوحيد الموقف والكلمة ودعم حكومة إقليم كوردستان".

وعن طبيعة العمل في بغداد والصعوبات التي قد تواجهها ، قالت الجاف، "لا يوجد شيء صعب في ظل وجود كوادر مؤمنة بعقيدة الزعيم ملا مصطفى بارزاني"، لافتة الى ان "المواطنين العراقيين من زاخو الى البصرة يؤكدون على تطبيق الدستور في المرحلة المقبلة".