شوارع أربيل تستعيد "الزمن الجميل" باستعراض سيارات كلاسيكية (صور)

شفق نيوز- أربيل

احتضنت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عرضاً مميزاً للسيارات الكلاسيكية بمشاركة عشرات الهواة والمقتنين، في فعالية جذبت أنظار المئات من محبي الطرازات القديمة والنادرة، وسط أجواء استعادت ذاكرة الشوارع في القرن الماضي.

وشارك في العرض عشرات السيارات من موديلات متنوعة تعود لفترات زمنية مختلفة، حيث اصطفت "جميلات الزمن الجميل" في إحدى الساحات العامة، لتعكس شغف أهالي الإقليم باقتناء وترميم هذه المركبات التي تعتبر إرثاً تاريخياً يتجاوز كونها مجرد وسيلة نقل.

وقال محمد ميراني، وهو أحد المشاركين في العرض، لوكالة شفق نيوز: "أشارك اليوم، بسيارة تعود لسبعينيات القرن الماضي، والهدف من تواجدنا ليس الاستعراض فقط، بل الحفاظ على هذا النوع من الفنون الميكانيكية التي بدأت تختفي".

وأضاف أن "هذه الفعاليات تتيح لنا تبادل الخبرات حول طرق الصيانة والحصول على قطع الغيار النادرة التي نجد صعوبة بالغة في توفيرها".

من جانبه، تحدث إياد، وهو مقتنٍ لسيارة كلاسيكية أخرى، عن أهمية الفعالية قائلاً إن "هذا التجمع يمثل هوية ثقافية واجتماعية لأربيل، فالسيارات الكلاسيكية تعبر عن حقبة من الرقي والتصميم الفريد".

وأوضح أن "هناك اهتماماً كبيراً من الجيل الجديد بهذه السيارات، وهذه المهرجانات تسهم في تشجيع السياحة وإظهار الجانب الحضاري والجمالي للمدينة".

وفي ختام الفعالية، لم يكتفِ المشاركون بالعرض الثابت، بل انطلقت السيارات في جولة جماعية طافت عدداً من شوارع مدينة أربيل الرئيسية، حيث شكلت "قافلة من الماضي" أثارت إعجاب المارة وسائقي السيارات الحديثة، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهذه اللوحة المتنقلة التي زينت طرقات عاصمة الإقليم.