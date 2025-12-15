شوارع أربيل تتشح بضباب مسائي (صور)

شفق نيوز- أربيل

اتشحت سماء مدينة أربيل بالضباب، مساء اليوم الاثنين، حيث غطى أرجاء المدينة بأجواء شتوية مع انخفاض واضح بدرجات الحرارة.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً لشوارع أربيل مساء اليوم، تُظهر الضباب الذي فاجئ أهالي المدينة، وسط تحذيرات لتوخي الحذر أثناء سياقة المركبات في شوارع المدينة.

وشهدت العديد من المدن العراقية ضباباً كثيفاً في الأيام الماضية تسبب في العديد من المناطق وخاصة الطرق الخارجية بانعدام الرؤية، وأدى كذلك إلى غلق المجال الجوي في مطار بغداد الدولي عدة مرات.