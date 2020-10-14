شهود: قصف تركي يتسبب بحرائق في محيط قريتين بدهوك

شفق نيوز/ أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز بأن طائرات تركية قصفت جواً يوم الأربعاء محيط قريتين حدوديتين شمالي محافظة دهوك، ما تسبب باندلاع حرائق في المراعي المجاورة.

وقال الشهود إن "طائرات تركية قصفت مساء اليوم الاربعاء محيط قريتي شكفتى وبلمباسا التابعتين لناحية جمانكى بقضاء العمادية شمالي دهوك".

وأضافوا أن "القصف تسبب باندلاع النيران في المراعي المحيطة بالقريتين"، دون توفر مزيد من التفاصيل على الفور.

وكثفت تركيا عملياتها العسكرية في المناطق الحدودية بإقليم كوردستان منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، ما تسبب بخسائر بشرية ومادية في القرى الواقعة على الحدود.

وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا، والذين يتخذون من المنطقة الحدودية الوعرة بإقليم كوردستان معاقل لهم، ومن هناك يشنون هجمات داخل الأراضي التركية.







