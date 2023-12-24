شموع "الميلاد" توقد في إقليم كوردستان ودعوات "سلام" ترافق القداس (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينتي أربيل والسليمانية ضمن إقليم كوردستان، قداساً واحتفالات من قبل المكون المسيحي، بمناسبة ميلاد السيد المسيح "عيسى ابن مريم"، وسط أجواء من البهجة والسرور.

في أربيل، أقيم بكنيسة مار يوسف في منطقة عنكاوا، القداس من قبل أبناء المكون المسيحي، إذ يوجد في العراق نحو 14 طائفة مسيحية قوامها 250 ألف نسمة، ومعظمهم في إقليم كوردستان ومحافظة نينوى.

وتوجد في إقليم كوردستان، 154 كنيسة وأكثر من 240 دير ومقبرة، وفق إحصاءات وزارة الأوقاف الكوردستانية.

هذا وشهدت السليمانية، احتفالاً مهيباً أقيم مساء اليوم، في كنيسة مار يوسف في السليمانية، وحضرها رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، وسيدة العراق الأولى والمئات من أبناء الطائفة المسيحية، مرتدين حلة الفرح بهذا اليوم المقدس وفي ظل أجواء من التعايش السلمي.

كما وشارك في الاحتفال ابناء الطائفة المسيحية من الآسيويين الذين حضروا الاحتفال، حيث بدأت المراسيم من الساعة التاسعة، وبدأت المراسيم بالترانيم القدسية التي يؤديها المسيحيون في كل بقاع العالم.

وقال ليفيار نزهد، (أحد المنظمين لصلاة ليلة عيد الميلاد)، لوكالة شفق نيوز: "هذه ليلة مباركة نحتفل بها اليوم كمسيحيين في كل مكان، وهذا اليوم هو يوم مميز لما يحتويه من مراسيم خاصة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة".

وأضاف نزهد: "يتم في هذا اليوم تزيين الشجرة التي كانت في الفردوس والتي أصبحت لعنة على الإنسان وأصبحت اليوم هي شجرة الحياة التي يمكننا أن نقطف الخير منها ونوقد شموع الميلاد المجيد، وقد أقمنا الصلاة الكبرى للعيد بحضور رئيس الجمهورية وأعداد كبيرة من المواطنين المسيحيين والمسلمين".

وتابع: "بهذه المناسبة ندعو الله أن يعم السلام في العراق وفي كل الدول المجاورة وأن تقف الحروب في جميع الدول، وأن يحنن الله قلوب المسؤولين والرؤساء في العالم من أجل أن يتبعوا السلام".