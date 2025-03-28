شمل 26 حيا.. "روناكي" يتوسع في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن توسيع مشروع "ڕووناکی" لتوفير الكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة ليشمل ستة أحياء جديدة في مدينة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأحياء الجديدة التي شملت بالمشروع، هي، تەیراوە، مستەوفی، كوورانی عەنكاوە، عەنكاوە، صلاح الدين، ومنارة".

وأضافت أن "هذا التوسع يأتي استكمالاً لمراحل المشروع السابقة، حيث تم تزويد عدد من أحياء أربيل بالكهرباء المستمرة، وشملت الأحياء: (شادی، بەهاری نوێ، نازناز، بەختیاری، سەربەستی، كووران، كوردستان، ماجيداوە، رزگاري، بەهار، كرێكاران، آزادي، ڕاستي، نيشتمان، ڕاپەڕين، نەوروز، ماردين، زانياري، تەعجيل، عارەبان، ومنارة). وبهذا يرتفع عدد الأحياء المستفيدة من الكهرباء المستمرة إلى 26 حيًا، يستفيد منها حوالي 346 ألف مواطن في مدينة أربيل وحدها".

وأكدت وزارة الكهرباء أن "المشروع مستمر بالتوسع في جميع أنحاء إقليم كوردستان، حيث يستفيد حالياً 415 ألف مواطن من خدمات الكهرباء المستمرة في 35 حيًا مختلفًا ضمن الإقليم، وتم إيقاف تشغيل حوالي 600 مولدة كهربائية خاصة".

ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسار عن خدمات المشروع، إلى "التواصل مع مركز خدمات المشروع ڕووناکی عبر الرقم 1992، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024، عن مشروع (النور = روناكي) بهدف القضاء على مشاكل الكهرباء التي عانت منها الإقليم لعقود من الزمن.